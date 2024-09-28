Malatya'da 256 deprem konutları kasımda teslim edilecek

"İlçemiz merkezinde inşa edilen 256 TOKİ konutunun altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla ekim sonu gibi teslime hazır olduğunu gördük. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre, su, doğal gaz ve kanalizasyon çalışmalarında sona gelinmiş. Kasım ayında depremzede kardeşlerimiz yeni konutlarına geçmiş olacak. Burada hummalı bir çalışma var. Aynı zamanda 16 derslikli bir ilkokulumuz da var. İnşallah o da eğitimin ikinci yarısında öğrencilerle buluşacak"