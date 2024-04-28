Malatya'da 3,7 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta TOKİ tarafından 47 bin 550 hak sahibi için yapılan konutların 17 bin 592’si teslim edildi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, “TOKİ ve konut üreten kamu kurumlarımız marifetiyle çok hızlı bir inşa sürecine başlandı. Yepyeni bir Kahramanmaraş inşa etmiş olacağız” dedi.