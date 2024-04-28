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Malatya'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ta depremzedelerin 3’te 1’i yeni evinde
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta TOKİ tarafından 47 bin 550 hak sahibi için yapılan konutların 17 bin 592’si teslim edildi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, “TOKİ ve konut üreten kamu kurumlarımız marifetiyle çok hızlı bir inşa sürecine başlandı. Yepyeni bir Kahramanmaraş inşa etmiş olacağız” dedi.
Japon deprem uzmanından yeni uyarı: Asıl fay daha kırılmadı
Türkiye'de yaşayan deprem uzmanı Moriwaki Yoşinori olası İstanbul depremine karşı kentten ayrılmayı planlayanlara seslenerek, "Öncelikle Ege'ye gidiyorlar. Orada da fay hattı var. İzmir depreminde asıl fay daha kırılmadı. Türkiye'nin fay hattı haritası kıpkırmızı. Nereye gidiyorsa tehlikeli" değerlendirmesini yaptı.
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37 dakika önce
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