Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velilerin deprem sonrası psikolojilerini desteklemek amacıyla "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Veli Psikoeğitim Programı" hazırladı. MEB'in anlamlı projesiyle, velilerin stres belirtilerinin azaltılması ve psikolojik dayanıklılıklarının artırılması hedefleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay şehir merkezinin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin yapılan özel çalışmaları değerlendirdi. Hatay’da kısa süre önce rezerv alanlarda temellerin atılarak inşaatlara başlanıldığını belirten Özhaseki, yine ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile birlikte 254 bin 195 konut ve 55 bin 677 ticari alanı, 4 kırmızı çizgiden taviz vermeden inşa edeceklerini söyledi. Bakan Özhaseki, “Enkazları kaldırılan Hatay, en kısa sürede ayağa kalkacak ve kentsel tasarım çalışmamızdaki gibi güzel bir görünüme kavuşacak.” dedi.