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Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan gelen bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06:51 . 29/09/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.


Sarsıntı, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.






#Malatya
#deprem
#AFAD
1 saat önce
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