Malatya'da deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da artçılar devam ediyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 26.01.2020, 05:22:46 TSİ
Enlem : 38.2565 N
Boylam : 38.7876 E
Derinlik : 7.02 km
Detay : https://t.co/p98qMmLA0C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem