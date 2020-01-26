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MALATYA

Malatya'da deprem

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 5.22'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin yerin 11.5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da artçılar devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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