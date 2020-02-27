Malatya'da deprem

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da 2 şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa'da açıklama yaptı. Erdoğan "Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Bizim kendimize ait Libya'da 2 şehidimiz var" açıklamasında bulundu.