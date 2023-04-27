Malatya'da depremzede esnafa binin üzerinde konteyner iş yeri teslim edildi

"Malatya'nın farklı noktalarına 3 bin 500 konteyner iş yeri yapıyoruz. Sokaklar gezildiğinde Tecde Yolu, Anayurt Bulvarı, Kanal Boyu, Kernek ve Cumhuriyet Meydanı'nda iş yerleri büyük ölçüde tamamlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan konteynerlerin kuraları çekildi, teslimi yapıldı. Kanal Boyu'nda ve İnönü Caddesi'nde kurduğumuz çarşılardaki iş yerleri de açıldı. Diğer taraftan da teslimi yapılan iş yerleri de peyderpey açılmaya devam ediyor. Ankara Esnaf Odası tarafından kurulumu devam eden 150 konteyner iş yeri de kısa sürede tamamlanacak, kurası çekilecek."