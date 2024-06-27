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Malatya'da örtü yangını: 400 dönüm alan zarar gördü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan ve ekiplerin havadan ile karadan müdahalesiyle söndürülen örtü yangınında 400 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme sürüyor.

11:32 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:33 - 27/06/2024 Perşembe
DHA
Örtü yangınında 400 dönüm alan zarar gördü
Örtü yangınında 400 dönüm alan zarar gördü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan ve ekiplerin havadan ile karadan müdahalesiyle söndürülen örtü yangınında 400 dönüm alan zarar gördü.

Esenlik ve Alihan mahallelerinin bulunduğu bölgede dün gece örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çam ve meşe ağaçlarının olduğu alana da yayılan ve yerleşim alanlarına yaklaşan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma işlemlerini sürdürdüğü yangında 400 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme sürüyor.





#Malatya
#örtü yangını
#Pötürge
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