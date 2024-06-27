Malatya'da örtü yangını: 400 dönüm alan zarar gördü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan ve ekiplerin havadan ile karadan müdahalesiyle söndürülen örtü yangınında 400 dönüm alan zarar gördü.

Esenlik ve Alihan mahallelerinin bulunduğu bölgede dün gece örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çam ve meşe ağaçlarının olduğu alana da yayılan ve yerleşim alanlarına yaklaşan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.