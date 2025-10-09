Yeni Şafak
Malatya’da şiddetli fırtına çadırları uçurdu

17:009/10/2025, Perşembe
Fırtına çadırları uçurdu
Malatya’da etkili olan şiddetli fırtına, Yeşilyurt ilçesindeki 100. Yıl Kent Parkı’nda kurulan bazı atölye çadırlarının uçmasına neden oldu.

Malatya’da, kent merkezinde zaman zaman etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Yeşilyurt ilçesinde bulunan 100. Yıl Kent Parkı’nda kurulu bazı atölye çadırları ile sandalyeler, rüzgarın etkisiyle savruldu. Çevrede bulunan görevliler zor anlar yaşarken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.


Yapılan açıklamada, özellikle Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya’nın kuzey kesimleri, Elazığ’ın batı ve doğu ilçelerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



#Malatya
#fırtına
#Yeşilyurt
