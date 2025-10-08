Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

13:178/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

#Batı Karadeniz
#Fırtına
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak? 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav tarihi ve saati belli oldu