Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
#Batı Karadeniz
#Fırtına
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü