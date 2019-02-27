Malatyalı şehrin sahibi olacak

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Selahattin Gürkan ile yeni dönemde Malatya’da hayata geçirilmeyi planladıkları, çevre, mimari, tarım ve ulaşım projelerini konuştuk. Battalgazi Belediyesindeki başarılı görevinin ardından büyükşehir adayı olarak gösterilen Gürkan, Malatya’nın şu anki seviyesinden daha ileri bir boyuta taşınacağını söyledi.

‘EN BÜYÜK PROJE MAHALLELİLİK OLGUSU’

En büyük projenin “Mahallelilik olgusu” olduğunu vurgulayan Gürkan, “Sosyal entegrasyonu hayata geçirmek en büyük projedir. Geri kalan fiziki projeler yapılır, ama sosyal dokuyu oluşturmak kolay değildir. Sosyal sermayenin şehrin menfaatleri doğrultusunda kullanılarak sinerji oluşturması ve şehri öne çıkartma konusunda katkı sağlaması gerekir. Sosyal entegrasyonu sağlayan ailesi ve mahallesi bir arada olan şehir zaten kolayca katma değer sağlar. İnsan merkezli bir birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği oluşturarak şehrin fotoğrafında herkes, “Ben bu fotoğrafın içerisindeyim” diyebilmelidir. Böylece insanlar şehrin sakini değil sahibi olurlar” dedi.

Sosyal Yaşam Merkezi

ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLECEK

Malatya’nın trafik, altyapı ve ulaşım alanında sorunlarının olduğunu ifade eden Gürkan, yeni otoyol projeleri hakkında bilgi verdi. Gürkan, “Kuzey Kuşak Yolu, Kuzey Çevre ve Sahil Şerit Yolu, Güney Kuşak Yolu ve Güney Çevre Yol projeleri var. Bu yolları bir an önce açıp Malatya’nın dört bir yanını ana arterlere bağlayacağız. Bu arterlerin çevresine otoparklar da inşa edilecek. Hizmet görevini devralmamız halinde bu konuya ilişkin gerekli talimatı vererek çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

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Gürkan, Kışla Caddesi’nin yayaların kullanımına açılacağını, 4 farklı paralel yol açılarak şehir trafiği azaltılacağını ve Malatya’nın önümüzdeki 40 yıllık ulaşım ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

MİLLET PARKI VE KÜTÜPHANE

Malatya'ya yeni meydan

İlçeye kazandırılacak yeni meydanlarla birlikte vatandaşların nefes alacağı ortamların oluşturulacağını söyleyen Gürkan, “300 dönümlük bir yeşil kuşak oluşturulacak. Bu alanın alt bölümü ise otopark olacak. Bu alanlarda sanatçıların sanatlarını icra edebileceği mekânlar olacak. Vatandaşlarımız yeşil alanlarda spor ve pikniklerini rahatlıkla yapabilecek. Cumhurbaşkanımızın Millet Bahçeleri ile taçlandırdığı alanlarda öğrencilerimiz okuma, internet bağlantısı gibi ihtiyaçlarını da karşılayarak yeşil alanları zenginleştireceğiz. Ayrıca Malatya halkı iki okulun taşınması sonrası yeni meydanına kavuşacak” şeklinde konuştu.

MİMARİ YEŞİL İLE BÜTÜNLEŞECEK

Gürkan, “Manifestomuzda belirtildiği gibi Şehrin siluetini bozmayacak şekilde yatay mimari düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Sadece mimari yapıyı göz önüne almanın ötesinde şehir planlamasını bölgenin gelenek, görenek, inanç ve tarihsel bağlar manzumesini de içine alacak şekilde gerçekleştireceğiz. Kentsel dönüşüm şehrin ruhu ve mekânların ruhunun ahenk içerisinde yaşayacağı bir Malatya için olacak. Yatay mimariyi gerçekleştirirken park ve bahçelerin de oluşturulmasına öncelik vereceğiz. Yeşili koruyan ruhu olan bir mimari olacak” ifadelerini kullandı.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

‘Binden fazla ödülümüz var’

Başkanlık yaptığı görevi boyunca Battalgazi Belediyesi’nin aldığı ödül sayısının bini aştığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gürkan sözlerine şöyle son verdi; “TIME’dan, EXPO’dan, Kültür Bakanlığı’ndan, TBMM’den ve STK’lardan birçok yerden önemli ödüller aldık. Yabancı hibe projeleri yaptık. Türkiye’de hizmet noktasında en iyi belediyelerden daha iyi çalışmaları ortaya koyduk. Gelen insanlar da bunu ifade ediyorlar. Genel merkezde bize sorulan 300’e yakın soru vardır. Bunların hepsine evet cevabını verebilen Türkiye’de 2-3 belediye vardır. Onlardan birisi de Battalgazi’dir. Hizmet binası, sosyal yaşam merkezi, yaşlı merkezi, engelsiz yaşam merkezi, rehabilitasyon kompleksi, tıp merkezi, spor alanı, müze, eğitim merkezleri, kadın sığınma evi var mı? gibi adını sayamayacağımız kadar çok şey Battalgazi’de vardı. Battalgazi bu anlamda her alanda ödüllü bir belediyedir. Türkiye ve Avrupa nezdinde sayısız alanda ödüllü işler yaptık. Yeşili koruma, kültür-sanat çalışmalarında, sosyal belediyecilikte, spor faaliyetlerinde ve katılımcı belediyeciliğin uygulanması noktasında ve alt başlıklarında başarılarımız var.”

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Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 75’i Malatya’dan karşılanıyor.

Kayısıda 2 milyar dolar hedefi

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 75’inin Malatya’dan karşılandığını belirten başkan adayı Gürkan, kayısının Malatya’ya 300-350 milyon dolarlık bir getirisinin olduğunu söyledi. Gürkan açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Yeterli şekilde şehre katma değer ve girdi sağlamak için kayısının pazarlama, entegrasyon ve ürün çeşitlendirilmesi noktasında çalışmalar yapılacak. Lisanslı depoculuk konusunda iyileştirmeler sağlayarak kayısının Malatya’ya 2 milyar doların üzerinde katma değer sağlaması için mücadele edeceğiz. Bu; şuanki girdinin yaklaşık 7 katıdır. Kayısı üzerinden Malatya 7 kat zenginleştirecek. Meyve suyu, marmelat, konsantre kayısı suyu gibi ürün çeşitlendirmelerinin yapılabileceği entegre tesisler kuracağız ve böylece girişimcileri de teşvik edip destekleyeceğiz.”

‘KÜLTÜR BELEDİYECİLİĞİNDE İLKLERİ BAŞARDIK’

“Kültürel mirasın korunması ve yaşatılması konusunda önemli gayretler gösteren belediyelerden birisiyiz. Türkiye’de ilk kültür envanterini yapan belediye de şu anda başkanlığını yürüttüğüm Battalgazi Belediyesi olmuştur” diyen Başkan Gürkan, “Kültürel eserlerin korunması yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında bir rol model belediyeyiz. Ayrıca Osmanlı, Büyük Selçuklu, Hitit ve Urartu dönemlerine ait eserlerin hepsini ayağa kaldırdık. Şimdi bunu tüm Malatya’ya yayarak kültür rotaları oluşturacağız. Turizm destinasyonu açısından şehrin gelirinin ve turist sayısının arttırılması noktasında projelerimiz var. Bunun için 5 kültürel rota belirledik. Dünyanın 7’nci harikası olan Nemrut rotası bunlardan birisi. Gelen turistin 5 günlük bir destinasyonunu, o bölgede gezip göreceği yerlerin belirlenmesi kültür ve turizm rotalarıyla o bölgelerin daha çok zenginleşmesi noktasında katlı sunacak. Böylece Malatya’nın kültürel tarihi mirasları korunacak, şehrin ticareti canlanacak, bölge halkı da gelir elde edecek” şeklinde konuştu.