Maltepe’de eylem var

SÖZLEŞME 10 AYDIR RAFTA

Ali Kılıç

Aydınevler Mahallesi’ndeki belediye garajında toplanan işçiler, işten çıkarılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Eyleme destek veren işyeri temsilcisi arkadaşlarının iş akdinin feshedildiğini anlatan DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 nolu şube başkanı Yenigül Özen Dolgun, “Burada hukuksuz bir uygulama var. 10 aydır uygulanmayan bir toplu iş sözleşmemiz var. Bu hukuksuz uygulamadan vazgeçtiklerinde arkadaşlarımız da çalışmaya devam edecek. Biz haklarımız verilinceye, arkadaşlarımız alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.