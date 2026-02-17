Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Manavgat’ta barajda taşkın riskine karşı su tahliyesi

Manavgat’ta barajda taşkın riskine karşı su tahliyesi

18:5317/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Oymapınar Barajı
Oymapınar Barajı

Antalya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Oymapınar Barajı'nın doluluk oranı arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sağanak uyarısı sonrası, barajda kontrollü şekilde su tahliyesi yapılmaya başlandı. Manavgat Irmağı çevresinde bulunan vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yağışın etkisiyle doluluk seviyesi artan Oymapınar Barajı’ndan kontrollü su bırakılmaya başlandı. Su tahliyesi sonrası Manavgat Irmağı çevresinde yaşayan vatandaşlar, muhtemel taşkın riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.


Oymapınar Barajı’nda geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlarla doluluk oranı arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün için Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri için sağanak uyarısı yapması üzerine barajda kontrollü su tahliyesi gerçekleştirilmeye başlandı. Barajdan saniyede 600 metreküp su bırakıldığı belirtilirken, Manavgat Irmağı çevresinde bulunan ev ve iş yeri sahiplerinin tedbirli olmaları istendi.



#Manavgat
#Baraj
#Tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi canlı izle