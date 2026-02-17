Manavgat’ta barajda taşkın riskine karşı su tahliyesi

Antalya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Oymapınar Barajı'nın doluluk oranı arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sağanak uyarısı sonrası, barajda kontrollü şekilde su tahliyesi yapılmaya başlandı. Manavgat Irmağı çevresinde bulunan vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Oymapınar Barajı’nda geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlarla doluluk oranı arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün için Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri için sağanak uyarısı yapması üzerine barajda kontrollü su tahliyesi gerçekleştirilmeye başlandı. Barajdan saniyede 600 metreküp su bırakıldığı belirtilirken, Manavgat Irmağı çevresinde bulunan ev ve iş yeri sahiplerinin tedbirli olmaları istendi.