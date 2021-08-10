Manavgat'ta yangından kaçarken araçları devrildi: Yetişin annem yanıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından kaçarken araçlarının devrilmesi sonucu mahsur kalan anne ve oğlu, alevlerin arasında kalmaktan orman işçileri sayesinde kurtuldu.

Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Poyraz (35) ile hasta annesi Havva Poyraz (65), 28 Temmuz'da başlayan yangında, alevlerin evlerine yaklaşması nedeniyle araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Yaklaşık 2 kilometre sonra yolda oluşan yoğun duman nedeniyle Poyraz'ın kullandığı araç devrilerek ters döndü. Aracın camlarını kendi imkanlarıyla kıran Poyraz, annesini bulunduğu yerden çıkararak orman işçilerinden yardım istedi.

Bu sırada bölgeden arazözle geçen Aksaz Yangın İlk Müdahale ekibindeki orman işçileri, anne ile oğlunu hızla kurtardı.

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Kurtarma anlarına ait görüntüler, aynı zamanda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan orman işçisi Enes Külahlı'nın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İki dakika gecikmiş olsaydık, çok kötü durumlar olabilirdi"

Orman işçisi Külahlı (20), yangın başladığı andan itibaren yoğun şekilde arazide alevlerle mücadele ettiklerini, alevlerin çok geniş alana yayıldığını söyledi.

Aracıyla kaza yapan kişinin yanlarına gelerek yardım istediğini anlatan Külahlı, "Sanırım aracımıza gelmek için 500-600 metre koşmuş. 'Yetişin annem yanıyor.' dedi. Hemen ekiple gittik, baktık bir teyzemiz elinde bastonuyla yürürken yangın da hemen arkasında 1 metre gerisinden geliyordu. Allah korusun iki dakika gecikmiş olsaydık, çok kötü durumlar olabilirdi. O teyzemizi ve ağabeyimizi yangının içinden aldık. Sağ salim güvenli bölgeye getirdik." diye konuştu.

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Külahlı, daha sonra tekrar yangın bölgesine döndüklerini, günlerce uyumadan çalıştıklarını kaydetti.

"Onlar olmasaydı, belki de orada ölecektim"

Alevlerin arasından kurtarılan Poyraz da alevler eve yaklaşınca hayvanları güvenli bölgeye aldıktan sonra kaçtıklarını söyledi.

İleride araçlarıyla kaza yaptıklarını, orman işletme ekipleri sayesinde kurtulduklarını anlatan Poyraz, "Arabadan çıktık ama annemin elinden tutarak yürüsem bile ateş iki tarafımızı sarmıştı. Annem iki dizinden de ameliyatlı, yürüyecek hali yok. O ateşin içinde ikimiz de cayır cayır yanıp gidecektik. Allah razı olsun. Ormancı arkadaşlar annemi omuzlayıp araçlarının içine aldılar." dedi.

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Anne Havva Poyraz ise kaza sonrası vücudunda ağrılar olduğunu, kendisine ve oğluna yardım eden ekiplere teşekkür etti.

Orman işçilerinin kendisini ambulansa götürdüğünü aktaran Poyraz, "Onlar olmasaydı, belki de orada ölecektim. Önümüzde duman olunca çocuğum kendini kaybetti. Camdan çıktık. Şimdi bile ağrılarım var, yatamam. O kazadan beri yatamıyorum." diye konuştu.

FOTOĞRAF 7 Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 60 bin hektar alan küle dönerken, bir yandan da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Ağır hasar gören 2 bin 6 konutun yıkım işlemi sürüyor. 7 kişinin yaşamını yitirdiği afette binlerce hayvan ölürken, yaralı olanlar da gönüllüler tarafından güvenli bölgeye götürüldü. Yangında zarar gören karga, koyun, buzağı, eşek, baykuş, kaplumbağa, tavuk, kedi ve köpekler bu hastanede tedaviye alındı. Gönüllü veteriner hekimler tarafından yapılan tedavilerde hayvanlara birer de isim verildi. Gebe hayvanlar için ultrason cihazı, kan tetkikleri için laboratuvar ve mama deposu, yine alan içerisinde çadırlarda yer alıyor. Yangın nedeniyle alandan uzaklaşan bir aile, bebeklerinin bezini değiştirmek için yol kenarında durdukları yerde ağır yaralı baykuş buldu. Baykuşu alan aile, sahra hastanesine getirdi. Baykuş tedavi edilirken öldü. Baykuşun tüm bakımlarını üstlenen ve tedavi etmeye çalışan veteriner hekim teknikeri ve ziraat mühendisi Merve Gülistan Aydın, İsmini Merve koymuştum. Tedavi etmeye çalışıyordum. Bebeklerinin bezini değiştirmek için yol kenarında duraksayan aile bulup getirmiş, ne yazık ki kurtaramadık. Çok üzüldüm bu duruma. Bir de beni ağır yanıkla getirilen koyunun tedavi sırasında gözlerinden yaş gelmesi çok etkiledi. Burada gönüllü olarak çok sayıda arkadaşımız 24 saat boyunca destek oluyor. dedi. Sahra hastanesine gün içinde çok sayıda ziyaretçi de geliyor. Ziyaretçiler, hayvanların hem bakım hem de beslenmesine yardımcı oluyor. Manavgat'ta yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik: Hepsi özenle besleniyor ve tedavi ediliyor Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen hayvanlar, Türkiye'nin en büyük sahra hastanesinde tedavi altına alındı.

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FOTOĞRAF 6 Antalya kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. İşe giderken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı. Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede sağanak etkili olması vatandaşları mutlu etti. Bir vatandaş, yangınların kendilerini çok üzdüğünü ancak yağmuru görünce mutlu olduğunu ifade etti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı bulutlu, merkezde aralıklarla sağanak etkili olacak. Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya'da yağışların etkisini sürdürmesi, yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor. Antalya'da yağmur sevinci: Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş'ta etkili olması bekleniyor Antalya'da aralıklarla etkili olan sağanak sevinç yaşattı. Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya'da yağışların etkisini sürdürmesi, yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.

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