Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Manisa'da 91 motosiklet trafikten men edildi

Manisa'da 91 motosiklet trafikten men edildi

09:0230/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Toplam 2 milyon 884 bin 771 TL idari para cezası uygulandı.
Toplam 2 milyon 884 bin 771 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa il genelinde emniyet trafik ekipleri tarafından 27-28 Mayıs tarihleri arasında motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 91 araç trafikten men edilirken kusurlu görülen 959 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 884 bin 771 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 27-28 Mayıs tarihleri arasında 41 ekip ve 74 personelin katılımı ile 'Motosiklet ve motorlu bisiklet' denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 3 bin 166 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 959 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 884 bin 771 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yapılan denetimlerde ayrıca 91 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.




#manisa
#motosiklet
#ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı