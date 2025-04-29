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Manisa'nın altyapısı için 2 milyar TL'lik dev yatırım

Manisa'nın altyapısı için 2 milyar TL'lik dev yatırım

12:5929/04/2025, Salı
IHA
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Muradiye'de 2 milyar TL'lik proje kapsamında; 65 kilometre içme suyu, 65 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre de yağmur suyu hattı döşenecek
Muradiye'de 2 milyar TL'lik proje kapsamında; 65 kilometre içme suyu, 65 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre de yağmur suyu hattı döşenecek

Manisa'nın en fazla nüfusa sahip mahallesi olan Yunusemre İlçesi'ne bağlı Muradiye Mahallesi'nde yapılacak altyapı yatırımı için büyük adım atıldı. 2 milyar TL'lik Dünya Bankası kredisi ile hayata geçirilecek yatırım kapsamında, ilk olarak 65 kilometre içme suyu, 65 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre de yağmur suyu hattı için ihaleye çıkıldı.

Dünya Bankası kredisi ile Yunusemre Muradiye Mahallesi'nde yapılacak altyapı dönüşümü için ihale, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü binasında düzenlendi. 13 firmanın teklif verdiği ihale, şeffaflık açısından canlı olarak yayınlandı. Muradiye'nin altyapısının tamamen yenileneceği 2 milyar TL'lik proje kapsamında; 65 kilometre içme suyu, 65 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre de yağmur suyu hattı döşenecek. Önümüzdeki aylarda proje içerisinde yer alan atık su arıtma tesisi, içme suyu deposu ve Kırkağaç Gelenbe Mahallesi altyapı çalışması için de ayrı ayrı ihaleye çıkılacak.


İhalede alınan teklifler, ön değerlendirmenin ardından onay için Dünya Bankası'na gönderilecek. Dünya Bankası'nın kararı ile ihale sonuçlarının kesinleşmesinin ardından en kısa sürede ilk kazma vurulacak.




'MURADİYE'YE HAYIRLI OLSUN'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Muradiye'de, 6 bin kişilik nüfusa göre yıllar önce yapılan mevcut altyapının, günümüzde gece 57 bin, gündüz ise 100 binlere yaklaşan nüfusa hizmet veremediğini hatırlatarak, "Üst katlara su çıkamaz, altyapı bu yoğunluğu kaldıramaz haldeydi. Biz bunu görmezden gelemezdik. Göreve geldiğimiz ilk gün proje için kolları sıvadık. Bugün de yapım ihalesine çıktık. Söz verdiğimiz gibi attığımız her adımı hemşehrilerimiz ile paylaşacağız. Bu kapsamda, ihalemizi de canlı olarak yayınladık. İhalemizin hayırlısı ile sonuçlanmasını bekleyeceğiz. Muradiyelilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu benim çok istediğim, çok arzuladığım bir projeydi. Bugün ihalesine çıkmanın, Muradiyelilerin uzun süredir dile getirdiği sorunları çözmek için seçim döneminde verdiğim sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Muradiye'mize hayırlı olsun" diye konuştu.







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