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Ortaokul öğrencileri öz değerine kavuştu

Ortaokul öğrencileri öz değerine kavuştu

04:0029/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkçe Öğretmeni Halil Kuru, 'Öz Değerlerim' Projesi için akademik başarının yanında öğrencilerin hem emek vererek eğlendiği hem de öz benliğini, milli ve manevi değerlerini tanıma fırsatı bulduğu bir çalışma olduğunu belirterek, daha nice çalışmaların devamının geleceğini söyledi.
Türkçe Öğretmeni Halil Kuru, 'Öz Değerlerim' Projesi için akademik başarının yanında öğrencilerin hem emek vererek eğlendiği hem de öz benliğini, milli ve manevi değerlerini tanıma fırsatı bulduğu bir çalışma olduğunu belirterek, daha nice çalışmaların devamının geleceğini söyledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Akşemseddin Ortaokulu’nda, hayata geçirilen 'Öz Değerlerim' Projesi kentte büyük ilgi uyandırdı. Etkinliği hazırlayan Türkçe Öğretmeni Halil Kuru öğrencilerin emek verdiği çalışmayla milli ve manevi değerleri tanıma fırsatı bulduğuna dikkat çekti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Akşemseddin Ortaokulu’nda, Türkçe Öğretmeni Halil Kuru'nun rehberliğinde 6. sınıf öğrencilerine yönelik 'Öz Değerlerim' Projesi, üç ay süren çalışmanın ardından başarıyla tamamlandı. Öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluştuğu proje, büyük ilgi uyandırdı.Proje kapsamında ilk olarak okul bahçe duvarlarında çizim ve boyama etkinliği gerçekleştirilirken, duvarlar, rengârenk boyalarla süslendi. Duvarların üzerlerine atasözleri, nezaket içeren anlamlı sözler yazılırken, bu sayede öğrenciler, her gün değerli sözlerle karşılaşarak kavramları benimseme fırsatı buldu.


GAZETE DE ÇIKARDILAR

Projenin bir diğer önemli ayağında ise okul çapında bir gazete çalışması hayata geçirildi. Öğrencilere dağıtılan gazetede Türk masalları, destanları ve halk hikâyelerinde yer alan kahramanlara yer verildi. Kültürel mirası tanıtan içerikler, öğrencilerin ilgisini çekerken öğrenmeyi sınıf dışına çıkararak daha eğlenceli hale getirdi. Öz Değerlerim Projesi ayrıca yazar-okur buluşmaları ve söyleşilerle de zenginleştirildi. Milli ve manevi değerleri ele alan kitaplar okunup, kitapların yazarlarıyla anlamlı sohbetler gerçekleştirildi.


ORTA ASYA’DAN CUMHURİYET’E TİYATRO

Kostüm tasarımı ve tiyatro etkinlikleri de projenin unutulmaz anlarından oldu. Öğrenciler, Orta Asya’dan Osmanlı Devleti'ne, Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’e kadar Türk tarihinin farklı dönemlerinden önemli şahsiyetlerin kostümlerini giyerek mini tiyatrolar ve yarışmalar düzenledi. Hazırlanan sınıf içi ve sınıf dışı sunumlar büyük beğeni topladı. Türkçe Öğretmeni Halil Kuru, 'Öz Değerlerim' Projesi için akademik başarının yanında öğrencilerin hem emek vererek eğlendiği hem de öz benliğini, milli ve manevi değerlerini tanıma fırsatı bulduğu bir çalışma olduğunu belirterek, daha nice çalışmaların devamının geleceğini söyledi.


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