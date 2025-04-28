İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan eğitim programı, öğrencilere olası afet durumlarında doğru davranış biçimlerini kazandırmayı hedefliyor. Eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki temel güvenlik önlemleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Öğrencilere, "Çök-Kapan-Tutun" yöntemi ile tehlikeli durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği öğretilirken, afet çantası hazırlığı ve toplama alanları gibi hayati öncelikler de aktarıldı.

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Afetler, özellikle büyük şehirlerde ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle, çocukların ve gençlerin olası bir afet durumunda nasıl davranacaklarını bilmesi, yaşam güvenliklerini artıran en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.





📍 İstanbul

👩🏻‍🏫 Dersimiz: Afet Farkındalığı



23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası 2 gün tatil edilen bütün resmi ve özel okullar, bugün eğitim ve öğretime "Afet Farkındalığı Eğitimi" dersi ile… — AFAD (@AFADBaskanlik) April 28, 2025

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği bu eğitim, hem öğrencilere hem de ailelerine, afetlere karşı hazırlıklı olma bilinci kazandırmayı amaçlıyor.







