İstanbul'da deprem oldu.
İstanbul'da 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın aktardığı verilere göre;
Büyükçekmece'ye 21.08 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde yerin 9.36 kilometre altında saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum meydana gelmedi.
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