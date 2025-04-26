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İstanbul'da yaklaşık 75 bin kişi depremin ardından okullarda barındı

İstanbul'da yaklaşık 75 bin kişi depremin ardından okullarda barındı

23:4826/04/2025, Cumartesi
AA
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İstanbul'da deprem sonrası okullar vatandaşların kullanımına açıldı.
İstanbul'da deprem sonrası okullar vatandaşların kullanımına açıldı.

İstanbul'da çarşamba günü meydana gelen 6.2'lik deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılar nedeniyle tedirginlik yaşayan 74 bin 11 kişi okullarda barındı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 2 bin 617 okulun kapılarını vatandaşlara açtığını, 74 bin 11 kişiye barınma imkanı sunulduğunu bildirdi.

Yentür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okullardan görsellere de yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin ardından 2 bin 617 okulumuzda kapılarımızı açtık. 74 bin 11 vatandaşımıza barınma, 44 bin 247 kişiye sıcak yemek imkanı sunduk. Eğitim ailemizin tüm fertlerine, emeği, gayreti ve gönül birliği için teşekkür ediyorum. İstanbul, iyiliğin ve dayanışmanın şehridir."



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