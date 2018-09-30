Gündem Mardinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MARDİN

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçleri operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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