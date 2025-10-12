Yeni Şafak
Mardin'deki yangın faciasından bir acı haber daha

14:5612/10/2025, Pazar
IHA
Mardin'deki yangında dumandan etkilenen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde önceki gün bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanayi Mahallesi 751 Sokak'taki 3 katlı binada önceki gün çıkan, 1 çocuğun öldüğü, 12 kişinin dumandan etkilendiği yangında ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki özel bir hastaneye sevk edilen M.E. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'de önceki gün çıkan yangında yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 5 yaşındaki Bekir Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


