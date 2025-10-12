Mardin'deki yangın faciasından bir acı haber daha

Sanayi Mahallesi 751 Sokak'taki 3 katlı binada önceki gün çıkan, 1 çocuğun öldüğü, 12 kişinin dumandan etkilendiği yangında ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki özel bir hastaneye sevk edilen M.E. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.