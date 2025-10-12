Yeni Şafak
Evinde çıkan yangında pencereden atlayan kişi yaralandı

12:2712/10/2025, Pazar
DHA
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, pencereden atlayan Münevver Ö. (61) hafif yaralandı.

Paşalılar köyü Yaylacık Mahallesi’ndeki Münevver Ö.'nün yalnız yaşadığı tek katlı evinde saat 02.00 sıralarında sobadan sıçrayan kıvılcımın halıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, Münevver Ö. canını kurtarmak için pencereden atladı. Köylülerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan Münevver Ö., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

