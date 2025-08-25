Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Marmara Adası’ndaki yangın kontrol altına alındı

Marmara Adası’ndaki yangın kontrol altına alındı

10:0425/08/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Marmara adası
Marmara adası

Balıkesir’in Marmara Adası’nda gece saatlerinde otluk alanda çıkan yangına, orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Marmara Adası’nda dün gece başlayan yangın, bu sabah kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan helikopter ile yerden ise ekipler müdahale etti. Yangına İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 7, Orman Bölge Müdürlüğü’nden 3 arazöz olmak üzere toplam da 10 araç ile müdahale edildi.


Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ettiği açıklandı.



#marmara adası
#yangın
#Balıkesir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH KONTENJANLARI PDF ÖSYM: Üniversite ek tercihleri kontenjanları belli oldu mu, hangi üniversitelerde boşluk var?