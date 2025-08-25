Marmara Adası’ndaki yangın kontrol altına alındı

Marmara Adası’nda dün gece başlayan yangın, bu sabah kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan helikopter ile yerden ise ekipler müdahale etti. Yangına İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 7, Orman Bölge Müdürlüğü’nden 3 arazöz olmak üzere toplam da 10 araç ile müdahale edildi.