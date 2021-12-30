Marmaris'te 24 saatte metrekareye 170,5 kilogram yağış düştü

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18<br>Adana: Parçalı ve az bulutlu 15<br>Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kgm2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kgm2) bekleniyor) 15

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:<br><br>Ankara: Parçalı bulutlu 9<br>İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah batı kesimleri ile gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15

Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 kmsaat) olarak esmesi bekleniyor.<br>

Yağışların Batı Akdeniz'in 1300 m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.<br>

Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kgm2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kgm2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kgm2) şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Metrekareye 300 kilo yağış: Meteoroloji uyardı çok kuvvetli geliyor

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli, Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor.

