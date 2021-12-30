Gündem Marmariste 24 saatte metrekareye 170,5 kilogram yağış düştü
MUĞLA

Marmaris'te 24 saatte metrekareye 170,5 kilogram yağış düştü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, etkili olan kuvvetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre, ilçeye 24 saat içinde metrekareye 170,5 kilogram yağmur düştü.

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Haber Merkezi DHA
Marmariste 24 saatte metrekareye 170,5 kilogram yağış düştü
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yollarda olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde 2 gündür devam eden şiddetli yağmur, saat 03.00 sıralarında etkisini artırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yollarda olan sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA

Hisarönü, kırsal Bozburun ile Söğüt mahallelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle 5 iş yerini su bastı. İçmeler- Asparan mevkisi ve İçmeler-Turunç kara yolunda düşen toprak ile kaya parçaları nedeniyle ulaşım bir süre sağlanamadı. Hisarönü ve İçmeler'de bulunan derelerde ise taşma tehlikesi nedeniyle önlem alındı.

DHA

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde Marmaris ve kırsal mahallelerde metrekareye 170,5 kilogram yağmur düştü. Aralıklı kuvvetli yağış devam edecektir" denildi.

Metrekareye 300 kilo yağış: Meteoroloji uyardı çok kuvvetli geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kgm2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kgm2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kgm2) şeklinde olması bekleniyor.
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Yağışların Batı Akdeniz'in 1300 m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.<br>
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.<br>
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Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 kmsaat) olarak esmesi bekleniyor.<br>
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:<br><br>Ankara: Parçalı bulutlu 9<br>İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah batı kesimleri ile gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15
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İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18<br>Adana: Parçalı ve az bulutlu 15<br>Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kgm2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kgm2) bekleniyor) 15
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Samsun: Parçalı bulutlu 17<br>Trabzon: Parçalı bulutlu 14<br>Erzurum: Parçalı bulutlu 1<br>Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9
Metrekareye 300 kilo yağış: Meteoroloji uyardı çok kuvvetli geliyor
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli, Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor.


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