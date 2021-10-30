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MUĞLA

Marmaris'te sağanak sonrası yine su baskınları yaşandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan yağmur su baskınlarına neden oldu. 15 dakika süren sağanak nedeniyle dünyaca ünlü Kapalı Çarşı'da su birikintileri oluştu. Su baskını nedeniyle alışveriş yapacakları dükkanlar kapanan turistler, suları tahliye etmeye çalışan esnafı fotoğrafladı.

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Haber Merkezi DHA
Marmariste sağanak sonrası yine su baskınları yaşandı
Kapalı Çarşı'yı su bastı.

Marmaris'te bugün aralıklarla etkili olan yağmur, saat 13.00 sıralarında sağanak halinde yağmaya başladı. 15 dakika süren sağanak nedeniyle dünyaca ünlü Kapalı Çarşı'da su birikintileri oluştu.

Çarşının kapalı tavanından ve çatlak borulardan akan yağmur suları yolu adeta göle çevirdi. Çarşı esnafı yağmur sularının dükkanlarına girmesini önlemek için seferber oldu. Dükkan kepenklerini kapatıp rögar kapaklarını açan esnaf suyun tahliye olmasını sağladı.

TURİSTLER ESNAFI ÇEKTİ

Bir haftalık tatillerinin son günü kapalı çarşıda alışverişe gelen Rus Vanin ve Mihaylo Toganovic çifti, "Bizim ülkemizde de böyle yağmurlar oluyor alışığız. Fakat böyle bir manzara ile karşılaşmadık. Yağmur nedeniyle alışveriş yapacağımız dükkanlar kapanmış. Alışveriş yapmadan otele geri döneceğiz. Çok şaşırdık ve bu yaşananları fotoğraflamak istedik" dedi.

MARMARİSLİLER TEPKİLİ

60 yıldır Marmaris'te yaşadığını söyleyen Süleyman Başar ise, "Marmaris uzun yıllar hep böyle. Her yağmurda böyle su taşkınları yaşanıyor" diye konuştu.

"KİMSE SORUNU ÇÖZMÜYOR"

Kapalı Çarşı esnafından Abdullah Mert de, "10 yıldır her yağmurda çarşıya su basıyor. Bir tane yetkilinin gelip sorunu çözdüğünü görmedik. Sizlerin de gördüğü gibi kendi imkanlarımızla dükkanlarımıza su basmasın diyerek temizlik yapıyoruz" diye konuştu.

Marmariste sağanak yağış hayatı felç etti: Elektrik hatları kesildi çarşı göle döndü
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Marmariste sağanak yağış hayatı felç etti: Elektrik hatları kesildi çarşı göle döndü
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Sağanak yağış nedeniyle dereler taşarken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar ile Kapalı Çarşı göle döndü, elektrik hatlarında kesintiler yaşandı.

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