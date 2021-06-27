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MUĞLA

Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve bir işçinin hayatını kaybettiği yangın ekipler tarafından yaklaşık beş saat sonra kontrol altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bir personelin şehit olduğu yangın kontrol altına alındı

Marmaris-İçmeler karayolu kenarındaki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 11 helikopter, 38 arazöz, 19 su tankeri ve 2 dozerle çok sayıda orman işçisi yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 5 saat süren söndürme çalışmalarında bir orman yangını söndürme işçisinin hayatını kaybettiği, bir işçinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı bölgede ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

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