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MUĞLA

Marmaris'teki orman yangınından acı haber: Bir vatandaş hayatını kaybetti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında, motosikletiyle alevlerin arasında kalan ve kaza yapan bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Marmaristeki orman yangınından acı haber: Bir vatandaş hayatını kaybetti
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.

İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor.

Motosikletiyle alevlerin arasında kaldı

Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Marmaris’te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." dedi.

Öte yandan bölgedeki bazı oteller, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Havanın kararması nedeniyle söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Havadan müdahalelere sabah saatlerinde devam edileceği bildirildi.

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