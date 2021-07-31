Allah senden razı olsun Şahin

Marmaris’te çıkan yangından acı bir haber geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalışan 25 yaşındaki Şahin Akdemir motosikletiyle kaza yapınca alevlerin arasında kalıp hayatını kaybetti. Akdemir’in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar da ortaya çıktı. Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin” dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, “Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala” konuşmaları görülüyor.

Akdemir için Köyceğiz’in kırsal Sazak Mahallesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları arasında toprağa verilen Akdemir’in cenazesine AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

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