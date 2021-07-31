Gündem Allah senden razı olsun Şahin
MUĞLA

Allah senden razı olsun Şahin

Marmaris’teki orman yangınında itfaiyecilere gönüllü olarak içme suyu taşıyan Şahin Akdemir (25), motosikleti devrilince alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Akdemir, sosyal medyadaki son paylaşımlarında, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin” diyor. Orman Genel Müdürlüğü Twitter’da “Seni asla unutmayacağız” yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmaristeki yangında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı: ​Allah senden razı olsun Şahin Akdemir
Şahin Akdemir

Marmaris’te çıkan yangından acı bir haber geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalışan 25 yaşındaki Şahin Akdemir motosikletiyle kaza yapınca alevlerin arasında kalıp hayatını kaybetti. Akdemir’in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar da ortaya çıktı. Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin” dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, “Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala” konuşmaları görülüyor.

Akdemir için Köyceğiz’in kırsal Sazak Mahallesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları arasında toprağa verilen Akdemir’in cenazesine AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu
OYNAT 00:18
Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu
Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı.

Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı.
Abone Ol Google News
Yardıma hazırız

'Yardıma hazırız'

​Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı.
Alevlerin ortasında kaldılar

Alevlerin ortasında kaldılar

Dört arkadaş son anda geri dönerek ölümden döndü.
Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Muhalefet orman yangınlarını bile istismar etti.
Hedef turizm mi?

Hedef turizm mi?

​Son üç gündeki yangınlarda sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.
Bitmeyen THK yalanı

Bitmeyen THK yalanı

​Her yangında olduğu gibi 'Uçaklar depolarda çürüyor' yalanı dolaşımda.
BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

Körfez ülkesini hedef alan tweetler sert tepki çekti.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Dera’da kıyım!

Dera’da kıyım!

​Esed rejimi, sivil halkın üzerine füze ve roketler yağdırdı.
Kandil başlarına yıkıldı

Kandil başlarına yıkıldı

​Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın terör hedefine hava harekatı düzenlendi.

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

​İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki vahşi cinayete ilişkin konuştu.
11 yerde yangın devam ediyor

11 yerde yangın devam ediyor

​Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı.
Vaka sayısı<br>22 binin üzerinde

Vaka sayısı
22 binin üzerinde

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evde katliam!

Evde katliam!

​Konya'da saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi.
Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Japonya'da binlerce insanın İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.