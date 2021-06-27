Marmaris’teki yangından acı haber: Bir personel şehit oldu

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Marmaris'in içmeler mahallesinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler karayolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın bölgesine gelen ekipler 2 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangının oteller bölgesine yakın olduğu, şimdilik yerleşim alanlarına herhangi bir etkisinin bulunmadığı öğrenildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ACI HABER

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın."

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BÜYÜK BİR ACI YAŞIYORUZ, ŞEHİDİMİZ VAR!🇹🇷#Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu.



Yaşadığımız acının tarifi yok.



Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.



Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın. pic.twitter.com/p2wrtFMcFw — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 27, 2021

Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.