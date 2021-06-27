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MUĞLA

Marmaris’teki yangından acı haber: Bir personel şehit oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangı çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Öte yandan yaşanan faciadan acı haber geldi. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok" denildi.

Haber Merkezi İHA
Marmaris’teki yangından acı haber: Bir personel şehit oldu
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Marmaris'in içmeler mahallesinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler karayolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın bölgesine gelen ekipler 2 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangının oteller bölgesine yakın olduğu, şimdilik yerleşim alanlarına herhangi bir etkisinin bulunmadığı öğrenildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ACI HABER

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın."

  • Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.

Marmaris'te yangın paniği: Turistler korku dolu bakışlarla izledi
FOTOĞRAF 19
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Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.
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Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.
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Marmaris'te yangın paniği: Turistler korku dolu bakışlarla izledi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi.
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