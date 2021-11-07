​Masalsı İstanbul​

İstanbul etkili olan yoğun sis ulaşımı etkiledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 12 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. TK7687 sefer sayılı Anadolujet uçağı, havada 11 tur attıktan sonra İstanbul Havalimanı’na iniş denemesi yaptı. Ancak pas geçti.
- TC-JKU kuyruk tescilli uçak ikinci denemede güvenli bir şekilde teker koydu. 16 uçuş iptal edildi. Seferler, öğle saatlerinde normale döndü. Deniz trafiğinde de sisin etkileri görüldü. Bazı vapur seferleri yapılamadı. Marmara’da yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu.