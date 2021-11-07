​Masalsı İstanbul​

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bu millet şehidine saygısızlığı asla kabul etmez

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Trabzon'da yaptığı konuşmada şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Ünal, "Bu ülke için canını vermiş şehitlerimize, bu ülke için hayatını tehlikeye atmış gazilerimize karşı asla saygısızlık etmesinler. Çünkü bu millet kendi şehidine, gazisine dönük saygısızlığı, hadsizliği asla kabul etmez." dedi. Ünal ayrıca Türkkan'ın kendi Genel Başkanından özür dilemesini de 'tuhaflık' olarak nitelendirdi.