Gündem Masalsı İstanbul
İSTANBUL AKTÜEL

Masalsı İstanbul

İstanbul’da dün etkili olan yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayasofya Camii’nin, sise gömüldüğü anlar havadan görüntülendi. Yeni Cami, Galata Köprüsü ve Eminönü Meydanı sisin içinde adeta kayboldu. Hava ulaşımında ve trafikte aksamalara neden olan sis yüzünden bazı uçuşlar iptal edildi.

Abone Ol Google News
Yasin Yılmaz Yeni Şafak
​Masalsı İstanbul​
İstanbul’da dün etkili olan yoğun sis ile masalsı şehir manzaraları oluştu.

İstanbul etkili olan yoğun sis ulaşımı etkiledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 12 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. TK7687 sefer sayılı Anadolujet uçağı, havada 11 tur attıktan sonra İstanbul Havalimanı’na iniş denemesi yaptı. Ancak pas geçti.

  • TC-JKU kuyruk tescilli uçak ikinci denemede güvenli bir şekilde teker koydu. 16 uçuş iptal edildi. Seferler, öğle saatlerinde normale döndü. Deniz trafiğinde de sisin etkileri görüldü. Bazı vapur seferleri yapılamadı. Marmara’da yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu.
50 milyon euro

'50 milyon euro'

​Volkan Demirel'den, Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler.
Hakemliği bırakıyor

'Hakemliği bırakıyor'

​​Rıdvan Dilmen, istifa eden hakemi açıkladı.
Şehit kardeşinden Meral Akşenere Lütfü Türkkan tepkisi: Her yerde bacım diyor Milletin bacısına neden sövüyorsun deseydi ya

Fırtına'nın bileği bükülmüyor

Fırtına'nın bileği bükülmüyor

​Trabzonspor son dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Derbide kırmızı çıktı

Derbide kırmızı çıktı

Uğurcan Çakır maç bittikten sonra kart gördü.

​6 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu.

Köpeği acımadan vurdu üç kadını da yaraladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.