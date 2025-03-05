Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

Canberk Doğan
04:005/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye’ye dönük ülkesindeki açıklamalar soruldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İran’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın görüş alışverişi ve bazı İranlı yetkililerin Türkiye’ye yönelik iddialarını ele almak için bakanlığa davet edildiğini bildirdi. Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye’ye dönük eleştirilerini, daha ziyade kamuoyu önünde dile getirdiklerinin görüldüğünü kaydeden Keçeli, bu konuda bakanlık tarafından hazırlanan bir dosyanın, daha önce İran tarafına iletildiğini belirtti. Keçeli, bu duruma ilişkin, “Biz her halükarda dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik. İran’la ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.



#İran
#Diplomasi
#Politika

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en zengin 10 insanı 2025: Liste değişti Elon Musk servet kaybetti