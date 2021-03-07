Gündem Mavi kent Uşak rehavete kapılmadı Serbestlik kararına rağmen caddeler boş kaldı
UŞAK TÜRKİYE

Mavi kent Uşak rehavete kapılmadı: Serbestlik kararına rağmen caddeler boş kaldı

Uşaklı vatandaşlar, kentin düşük riskli iller arasında olmasından dolayı rehavete kapılmadı. Serbest olmasına rağmen pazar gününde kentin işlek caddeleri boş kaldı.

Haber Merkezi İHA
Kentin en işlek caddesi pazar günü boştu.
Kentin en işlek caddesi pazar günü boştu.

1 Mart Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Y

apılan açıklamada Erdoğan, Uşak’ın Batı ve Ege Bölgesi’nde düşük riskli tek il olduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından Türkiye’nin gündemine oturan Uşak’ta vatandaşların rehavete kapılmaması için çalışmalar yapıldı.

Ayrıca sabahın erken saatlerinde yağmur yağmasına rağmen öğlen saatlerinde havanın mevsim şartlarına göre güzel olmasına karşın cadde ve sokakları boş bırakması ise, “Uşaklı vatandaşlar rehavete kapılmadı” dedirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimler yaparken megafon yardımıyla vatandaşları maske, mesafe, hijyen ve sigara konularında uyarırken vatandaşların da kurallara uydukları görüldü.

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