Mavi Marmara şehitleri İstanbul'da anıldı

9'uncu yılında Mavi Marmara yürüyüşü

9 yıl önce bugün katliam gecesi Mavi Marmara'da yaşananları dünyaya duyuran TVNET'e konuk olan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 'İsrail'in bütün dünyada kurmuş olduğu yıkılmaz denilen sarayın aslında camdan bir saray olduğunu gösterilmiş olundu. Hep kendilerini acındırdılar. İşgale ettikler Filistin topraklarında yaşamaya çalışan masumlar olarak kendilerini tanıtmaya çalışıyorlardı. Ancak o gece bütün dünya onların gerçek yüzünü gördü' dedi.