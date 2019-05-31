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İSTANBUL

Mavi Marmara şehitleri İstanbul'da anıldı

Mavi Marmara şehitleri İstanbul'da anıldı

Filistin gönüllüleri, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olanlar için Fatih Camisi avlusunda "Ümmet İftarı'nda" buluştu. Grup iftarın ardından meşalelerle Fatih Camisi'nden Edirnekapı Şehitliği'ne yürüdü.

Haber Merkezi AA
Filistin gönüllüleri, Mavi Marmara şehitleri için Fatih Camisi avlusunda buluştu
Filistin gönüllüleri, Mavi Marmara şehitleri için Fatih Camisi avlusunda buluştu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının çağrısıyla Fatih Camisi avlusunda toplanan Filistin gönüllüleri, İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 9. yılında saldırıda şehit olanlar için "Ümmet İftarı'nda" buluştu.

Gönüllüler iftarın ardından Fatih Camisi'nden Edirnekapı Şehitliği'ne kadar meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Slogan ve tekbirlerle Edirnekapı Şehitliği'ne ulaşan Filistin gönüllüleri, Mavi Marmara gemisinde şehit olanlar için dua etti.

"İsrail yalancıdır. Sözünde durmaz. Korkaktır"


İHH Başkanı Bülent Yıldırım burada yaptığı konuşmada, Müslümanların dünyanın birçok farklı bölgesinde zulme uğradığına vurgu yaptı.

Yıldırım, Mavi Marmara katliamını yapan İsrail'i kınadıklarını ve şehitlerin, gazilerin haklarını almak için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İsrail'e güvenilemeyeceğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

  • "İsrail yalancıdır. Sözünde durmaz. Korkaktır. Mavi Marmara Anlaşması'nı imzaladı ama hiçbir şartını yerine getirmedi. Şu anda ilaç bile gönderilemiyor. Gıda gönderilemiyor. Su gönderilemiyor. Tuzlu su içiyorlar. Onun için sesleniyorum. Mavi Marmara Anlaşması'nı feshedin. Mavi Marmara Anlaşması geçersizdir. Allah'a şükür biz hiç kabul etmedik. Ben biliyorum ki iktidarın da siyasetin de yüreği yanıyor. Tüm taraflar bu anlaşmadan rahatsız. "

9'uncu yılında Mavi Marmara yürüyüşü
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9'uncu yılında Mavi Marmara yürüyüşü
9 yıl önce bugün katliam gecesi Mavi Marmara'da yaşananları dünyaya duyuran TVNET'e konuk olan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 'İsrail'in bütün dünyada kurmuş olduğu yıkılmaz denilen sarayın aslında camdan bir saray olduğunu gösterilmiş olundu. Hep kendilerini acındırdılar. İşgale ettikler Filistin topraklarında yaşamaya çalışan masumlar olarak kendilerini tanıtmaya çalışıyorlardı. Ancak o gece bütün dünya onların gerçek yüzünü gördü' dedi.


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