Mavi Vatan’a ‘kaçak avcılık’ koruması

2024 yılında yürütülen denetimlerde, çevre kirliliği, aşırı avcılık ve benzeri tehditler nedeniyle her geçen gün azalan su ürünlerinin sürdürülebilirliği hedeflendi. Denetimlerde 37 tekneye, 2 bin 616 adet istihsal vasıtasına ve yaklaşık 248 ton su ürününe el konuldu. Balıkçı gemilerinin belgeleri, ağ göz açıklıkları, avlanma sahaları ve zamanları ile avcılığın türüne göre belirlenen teknik koşullar detaylı bir şekilde incelendi. Ayrıca, avlanması tamamen yasak olan türlerle birlikte, su ürünlerinin asgari avlanabilir boy ve ağırlıkları da kontrol edildi.

Ticari avcılığın büyük bir kısmını gerçekleştiren 12 metre ve üzerindeki balıkçı gemileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) aracılığıyla anlık olarak izleniyor. Bu sistemle orkinos ve kılıç balığı avcılığı yapan Türk ve yabancı bayraklı gemiler de kontrol altında tutuluyor. Uluslararası denizlerde de aktif görev üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2024 yılı içerisinde Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu (ICCAT) Müşterek Denetim Programı çerçevesinde önemli bir çalışmaya imza attı. Program kapsamında, 79 Sahil Güvenlik botu/gemisi, 17 uçak/helikopter ve 446 denetim yetkili personel ile 91 balıkçı gemisi denetlendi.