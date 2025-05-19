Maydonoz’un altı şubesinden FETÖ’ye 7,6 milyon lira

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonla, FETÖ’nün Maydonoz Döner isimli döner zinciri üzerinden kurduğu finans ağı ve örgütsel yapılanma deşifre edilmeye devam ediyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporuna göre, zincirin toplam 937 şubesi arasından özellikle soruşturma kapsamında mercek altına alınan 6 şubeden FETÖ’ye toplam 7 milyon 618 bin TL aktarıldığı belirlendi. Bu kapsamda, Yenibağlar Şubesi’nden 3 milyon 200 bin TL, Çamlıca Şubesi’nden 2 milyon TL, Emek Şubesi’nden bir milyon 593 bin TL, Vadişehir Şubesi’nden 720 bin TL, Büyükdere Şubesi üzerinden 53 bin TL ve Ulu Önder Şubesi’nden 52 bin TL örgüte yönlendirildiği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin bireysel hesaplarından toplam 622 bin TL’lik başka bir transferin daha gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.