Maydonoz’un altı şubesinden FETÖ’ye 7,6 milyon lira

MASAK, Maydonoz Döner’in sadece Eskişehir’deki altı şubesinden FETÖ’ye 7 milyon 618 bin lira aktarıldığını tespit etti. Para aktarımları, dikkat çekmemek için FETÖ’cü esnaf üzerinden yapıldı.
Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonla, FETÖ’nün Maydonoz Döner isimli döner zinciri üzerinden kurduğu finans ağı ve örgütsel yapılanma deşifre edilmeye devam ediyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporuna göre, zincirin toplam 937 şubesi arasından özellikle soruşturma kapsamında mercek altına alınan 6 şubeden FETÖ’ye toplam 7 milyon 618 bin TL aktarıldığı belirlendi. Bu kapsamda, Yenibağlar Şubesi’nden 3 milyon 200 bin TL, Çamlıca Şubesi’nden 2 milyon TL, Emek Şubesi’nden bir milyon 593 bin TL, Vadişehir Şubesi’nden 720 bin TL, Büyükdere Şubesi üzerinden 53 bin TL ve Ulu Önder Şubesi’nden 52 bin TL örgüte yönlendirildiği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin bireysel hesaplarından toplam 622 bin TL’lik başka bir transferin daha gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.
KUYUMCULAR ARACILIK ETTİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, Maydonoz Döner’in FETÖ’nün güncel yapılanmasında kullanıldığı, franchise (isim hakkı) sistemiyle örgütle bağlantılı kişilere gayriresmi ortaklıklar verildiği deşifre edilmişti. MASAK raporuna göre, gayriresmi ortakların hisse satışlarından elde ettiği paralar, takibe takılmaması için FETÖ
iltisaklı esnaflar (özellikle kuyumcular) üzerinden emanet yöntemiyle örgüte aktarıldı. Şubelerden elde edilen kârların ise “himmet” adı altında örgüte aktarıldığı belirlendi. Ayrıca şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek uluslararası düzeyde para transferini kolaylaştırdığı da saptandı.
ADLİ İŞLEM SÜRÜYOR
Eskişehir, Şırnak, Bursa ve Balıkesir’de 9 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda biri kadın olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar, dijital materyaller, 3 adet F serisi ABD Doları ile 80 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin, dini gerekçelerle hareket ettiklerine ilişkin beyanları ise savcılık ifadelerine yansıdı. Emniyet ve savcılık ifadelerinde örgütle bağlarının olmadığını iddia eden şüphelilerin örgütsel motivasyonları ise dikkat çekti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi serbest bırakılırken, 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında, terörizmin finansmanı, silahlı terör örgütüne üye olma ve örgütsel faaliyetleri sürdürme suçlamalarıyla adli işlemler sürdürülüyor.