Mazlumların bayramı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zaferi Türkiye’de ve gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde, Afrika’da, Arap ülkelerinde, Balkanlar'da bayram havası yaşattı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AK Partili vatandaşlar, yurt genelinde meydanlara akın etti. İstanbul’da partililer, ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla "Başkan Erdoğan" şeklinde slogan attı. Zafer turuna çıkan vatandaşlar, uzun araç konvoyları oluşturdu.

MEYDANLARA AKIN ETTİLER

Seçim zaferi Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Düzce, Kayseri, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta, Erzurum, Erzincan gibi kentler olmak üzere bütün şehirlerde partililerce sevinçle karşılandı. Kent meydanlarında kutlamalara, ‘bozkurt’ ve ‘rabia’ işaretlerine klakson sesleri eşlik etti. Genç, yaşlı, çocuk her kesimden vatandaşın katıldığı kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.

DÜNYA KUTLADI

Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında insanlar Erdoğan’ın zaferi için sokaklara döküldü. Seçim süreci boyunca muhalefetin ırkçı söylemlerine maruz kalan Suriyeliler Azez kentinde coşkulu kutlamalar yaptı. Halk, araçlarıyla konvoy oluşturarak, ellerinde Türk bayrakları salladılar. Belçika’da, Almanya’da, Hollanda'da ve İsviçre'de ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, kent meydanlarında zaferi kutladı. Lübnan'da ise başkent Beyrut olmak üzere çeşitli kentlerdeki Lübnanlılar kutlamalar yaptı. Motosikletleriyle konvoy yapan Lübnanlılar Türk bayraklarıyla Erdoğan sloganları attı.

Azerbaycan, Bosna Hersek, Libya gibi ülkelerde de kutlamalar yapıldı.

Halaylı kutlama

Ellerine Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alan Karslılar, kentin en işlek caddelerinden olan Faikbey Caddesi'ndeki parti binası önünde bir araya geldi. Partililer yolu trafiğe kapatıp davul zurnayla halay çekti. Araçlarına binen bazı partililer de cadde ve sokaklarda araçlarıyla şehir turu atıp kutlama yaptı.

Meydanlar doldu

Seçimin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiği için muhalif seçmenden büyük hakaret gören deprem bölgesinde de coşkulu kutlamalar yapıldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta AK Parti İl Başkanlığı binası önüne gelen vatandaşlar davul zurna eşliğinde Erdoğan sloganları attı. Cadde ve sokaklarda da uzun konvoylar oluşturuldu.

CİRİT ATLARI KUTLAMADA

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'ne cirit atlarıyla gelen Sancak Spor Klubü'nün iki sporcusu zaferi kutladı.







