Meclis ve kabinede yeni isimler olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs sonrasında Meclis’te ve kabinede yeni isimlere yer vereceklerini söyledi.

AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Adı sürekli krizle ve darbelerle anılan ülkemizi, bölgesinin ve küresel siyasetin parlayan yıldızı haline getirdik. Nasıl bugüne kendimizle yarışarak geldiysek şimdi de kendimize yeni bir eşik belirliyoruz. Bu eşik, Türkiye Yüzyılı eşiği. Bu eşik, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapma, milletimizin güvenliğini, huzurunu, refahını en üst seviyeye çıkarma eşiğidir. İnşallah bunu da başaracağız. Önümüzdeki seçimler, bu imtihanın karar noktası olacaktır” dedi.

SON GRUP TOPLANTISI

Erdoğan, “Her seçimde yeni isimlerle yeni seslerle yeni nefeslerle değişen, güçlenen, büyüyen, tazelenen kadromuz için hep aynı tespitte bulunduk, ‘Veda değil yeni bir başlangıç yapıyoruz’ dedik. Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşmanın heyecanıyla yeni bir seçimin arifesinde 27. Dönem Meclisi’ndeki son grup toplantımızı gerçekleştirdiğimiz bugün de aynısını söylüyoruz” diye konuştu.

ÜÇ DÖNEM KURALI İŞLEYECEK

Önlerinde yeni bir seçimin olduğuna işaret eden Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimine göre 9 Nisan’da aday listelerini teslim edeceklerini ifade etti. Üç dönem kuralı ve diğer nedenlerle aday listelerinde yeni isimlerin de yer alacağını dile getiren Erdoğan, “Arkadaşlarımızın bir kısmıyla ise önce aday sonra milletvekili olarak inşallah devam edeceğiz” dedi.

BAKANLAR MECLİS’E

Bunun, bir bayrak yarışı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “İşte bakanlarımız, bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri, inşallah 14 Mayıs’tan sonra Meclis’te sürdürecekler. Dolayısıyla inşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. Cumhurbaşkanı ve TBMM’nin 28. Dönem grubu olarak, sandıkta güven tazelemiş olarak, kendimiz ve evlatlarımız için Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmenin peşindeyiz. Bu seçimleri, daha büyük mücadelelerin, daha büyük zaferlerin başlangıç noktası haline getireceğiz. Yeni Türkiye’nin, büyük ve güçlü Türkiye’nin, yarınların mutlu-müreffeh Türkiye’sinin destanını yine birlikte yazacağız.”

Şahlanış dönemi

Çıraklık, kalfalık, ustalık ve mücadele döneminden sonra “Türkiye için hemen şimdi” diyerek yeni bir dönemi başlatacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu dönemin adı, şahlanış dönemi. Yapacak daha çok işimiz var. Aşacak daha çok engel var. Ülkemize kazandıracak daha çok hizmetimiz var. Gerçeğe dönüştürecek daha çok hayalimiz var. Hayata geçirecek daha çok projemiz var. Başaracak daha çok hedefimiz var. Yürüyecek daha çok yolumuz var. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine beraberce yapacağız.”

Asgari ücrete temmuzda zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’den ayrılırken, gazetecilerin, “Asgari ücrete ara zam söz konusu olacak mı?” sorusuna, “Bütün bu zamların hepsini zaten açıkladık, hayırlı olsun” karşılığını verdi. “Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?” sorusu üzerine Erdoğan, “Temmuzda var” dedi.

Elektriğe yüzde 15 indirim

Hürjet’ten Anadolu Gemisi’ne kadar pek çok önemli savunma sanayi projesinin sevincini gelecek ay milletle paylaşacaklarını ifade eden Erdoğan, “Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi’ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece iki bayramı bir arada yaşayacağız” diye konuştu. Şimdiden iki ayrı müjdeyi milletle paylaşmak istediğini aktaran Erdoğan, “Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indireme gidiyoruz. İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 1000 yeni madenci alınacağını kaydeden Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nın da seferlerin başlayacağını bildirdi. Güvenlik korucularına da müjde veren Erdoğan, emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden, önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucusunun da istifade etmesini sağlayacaklarını aktardı.

Ne vereyim abime!

İftira furyasının, gerçeklerin üzerini örtmesine göz yummayacaklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarının içine çekmesine meydan vermeyeceğiz. Hep olduğu gibi dik duracağız, sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz” dedi. “Muhalefetten yapamayacağı şeyleri vadederek, tutamayacağı sözleri vererek, yalan ve iftiranın dozunu artırarak, gerilimi tırmandırarak, milletimizin siyaset kurumuna olan güvenini sarsmamasını istiyoruz” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı seçiminin, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının, bakanlıkların, milletvekillerinin ‘Ne vereyim abime’ veya ‘Seç beğen al’ mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız. Seçimlerde ittifak haktır ama devletin yönetim kademelerini ayağa düşürmek, at pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir.”

Kandil’e ve Pensilvanya’ya bahar getirir!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sana söz, baharlar gelecek” sloganına değinen Erdoğan şunları söyledi: “Siyasette rekabet, terör örgütlerine mavi boncuk dağıtmakla değil bu ülkenin insanlarına, kadınlarına, gençlerine daha iyi bir gelecek sunmak için proje geliştirmekle, vizyon ortaya koymakla olur. Devletimizin de milletimizin de kırmızı çizgisi olan bu hususlar seçimlere veya başka herhangi bir iç rekabete kurban edilemez. Şimdi, ‘Sana söz, baharlar gelecek’ diyenler, bu zihniyetle ancak Kandil’e, Pensilvanya’ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir. Bunların baharı da milletimiz için kara kıştan beter bir felakettir.”







