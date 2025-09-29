Meclis yeni yasaları bekliyor

Meclis’in yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlıyor. AK Parti, yeni dönemde TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere bir dizi kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Meclis’e ekim ayıyla birlikte suça sürüklenen çocuklar düzenlemesini de içerecek olan infaz paketi, MASAK’a yeni yetkiler getiren 18-20 maddelik mali torba, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalıştığı ‘kayıt dışılıkla mücadele’ düzenlemesi, Ticaret Bakanlığı’nın çalıştığı ve 30 maddeye ulaşması beklenen Hal Kanunu’nda değişiklikler içeren teklifin Meclis’e sunulması bekleniyor. Kamu İhale Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler içeren paket ve KİT Yönetişim Reformu da yeni yasama yılında Meclis gündemine alınacak.

Meclis, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ekim’de açılacak. 1939’da inşasına başlanan ve 1961’den beri hizmet veren TBMM yerleşkesindeki yapılar her yıl düzenli bakım istiyor. Bu sene de Meclis’in aksayan yanları, yasama yılının verimli geçmesi için onarıldı. Meclis Basın Koridoru’ndaki basın toplantısı salonunun camları değiştirildi. Bina içerisindeki odalar ve salonlar, Genel Kurul ve grup toplantılarının yapıldığı diğer büyük salonlarla birlikte milletvekillerinin çalışma ve dinlenme alanları olan kulisler elden geçirildi. Meclis içindeki yollara yeni asfalt döküldü. Bahçe de yeni yıla hazır hale getirildi.