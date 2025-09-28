TBMM yeni yasama yılına başlıyor: Açılış konuşmasını Erdoğan yapacak

TBMM’nin yeni yasama yılı 1 Ekim Çarşamba günü Genel Kurul’da yapılacak özel oturumla başlayacak. Gündemde ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, yasal değişiklikler ve 2026 bütçesi öne çıkacak. CHP’nin katılmama kararı aldığı özel oturumda gözler, yeni yasama yılının açış konuşmasını yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak.
TBMM Genel Kurulu, yaklaşık iki aylık tatilin ardından 1 Ekim Çarşamba günü yeniden çalışmalarına başlayacak. Açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek.
İşte masadaki konular
Erdoğan’ın konuşmasında hem iç ve dış politika başlıklarına hem de ekonomiye dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Bu yasama yılının en kritik gündemlerinden biri ise “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik düzenlemeler olacak. Bu çerçevede, Türk Ceza Kanunu, İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Kanunu’nda sürece bağlı olarak çeşitli değişikliklerin yapılması planlanıyor.
- Meclis’in öncelikli konuları arasında ekonomiyle ilgili düzenlemeler de yer alıyor. 7 Ekim’de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yapacak. Ayrıca 17 Ekim’e kadar Cumhurbaşkanı tarafından 2026 yılı bütçe teklifi TBMM’ye sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bütçe maratonuna ekim ayının son günlerinde başlaması öngörülüyor.