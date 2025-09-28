TBMM yeni yasama yılına başlıyor: Açılış konuşmasını Erdoğan yapacak

Erdoğan’ın konuşmasında hem iç ve dış politika başlıklarına hem de ekonomiye dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Bu yasama yılının en kritik gündemlerinden biri ise “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik düzenlemeler olacak. Bu çerçevede, Türk Ceza Kanunu, İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Kanunu’nda sürece bağlı olarak çeşitli değişikliklerin yapılması planlanıyor.