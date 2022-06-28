​Mef Üniversitesi Coursera ile işbirliği yaptı.

Dünyadaki trendleri takip eden, öğrencisini merkeze alan ve öğrencisinin kişisel ve profesyonel gelişimini önemseyen MEF Üniversitesi inovatif eğitim sistemi ve yükseköğretimdeki yenilikçi yaklaşımlarıyla ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. MEF’in kuruluşundan bu yana yürüttüğü öğrenci merkezli yeniliklere Coursera ile yapılan anlaşma ile bir yenisi daha ekleniyor.

Türkiye’de bir ilki temsil eden bu anlaşmayla MEF Üniversitesi, öğrencilerinin mezun olduklarında global iş dünyasına daha hazır ve değişimin öncülerinden olmalarını sağlayacak. MEF, önemli uluslararası profesyonel gelişim programı olan Coursera Kariyer Akademi’nin ücretini öğrencileri için ödeyecek, öğrencilerine ise ücretsiz olarak sunacak. MEFliler Coursera’dan 3 farklı başlık altında yararlanacak:

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Coursera Kariyer Akademi Sertfikaları’na MEFliler ücret ödemeden sahip olabilecek

Öğrencilere güncel olarak geçerli olan işlere istihdam yolları sunmak için beceriye dayalı, deneyimsel ve yenilikçi bir eğitim sunan Coursera Kariyer Akademi’deki tamamen Google, Meta, IBM gibi global şirketler tarafından hazırlanan profesyonel sertifikalar MEF Üniversitesinin lisans eğitimine dahil edildi.

400 Coursera Dersi lisans programına dahil edildi

MEFliler lisans eğitimleri süresince alacakları toplam seçmeli derslerin en az %20’sini açık kitlesel çevrimiçi ders platformlarından almaktadır. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen 200’ün üzerinde üniversite tarafından hazırlanan derslerin 200 adeti güz, 200 adeti de bahar dönemi için Coursera Dersi Kariyer Akademi’nin parçası olarak MEF Üniversitesi öğrencilerinin erişimine açılacak. MEFliler kaynakların güncelliği, zenginliği, kalitesi ve kişiselleştirilmiş öğrenme seçeneklerinden de faydalanarak sektörün hızlı değişimlerini ve dünyanın dijital dönüşüm dinamiklerini yönetmek için eğitim alacaklar. Bu dersler ise MEF’te ders kredisi olarak sayılacak.

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MEFliler Coursera’nın Rehberli Projelerine ücret ödemeden erişebilecek

Öğrencilere pratik deneyim ve iş becerileri kazandırmaya yönelik olan 2300 adet rehberli projeye MEFliler erişim sağlayacak. Güncel ve global örneklerle mesleklerini deneyimleyebilecek.

Coursera ile yapılan bu anlaşma ile ilgili MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin “Üniversitemiz, yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen Flipped Learning’i 2014 yılından bu yana tüm programlarında uygulayan dünyadaki ilk ve tek üniversite. Kurulduğundan bu yana yükseköğretimde yürüttüğü öncü çalışmalar ile adından global olarak söz ettiriyor. Yapılan çalışmaların özünde hep öğrenci merkezli olma yaklaşımı var. Bu yaklaşıma Türkiye’de ilk olma gururuyla bir yenisini daha ekledik. Dünyanın en büyük online eğitim platformu Coursera ile yapılan anlaşmayla MEFliler Coursera Kariyer Akademi’ye erişim sağlayacaklar. Bu anlaşmayla MEF’te Google, Meta ve IBM gibi çok-uluslu şirketlerin sertifika programları ile daha iyi ve global ölçüde mezun istihdamı yaratılmasını, global olarak hızla değişmekte olan iş yapısında uyumlu mezunlar yetiştirmeyi, yeni teknolojik ve dijital yetkinliklere olan ihtiyaç sürekli artarken öğrencilerimizi bu anlamda geliştirmeyi ve rekabetçi global standartlara hazırlamayı hedefliyoruz.” dedi.

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Coursear’nın Kurumsal Başkan Yardımcısı (Vice President Enterprise EMEA) Anthony Tattersall “Öğrencilerin kariyer eğitimleri ve işe hazırlık sürecinde karşılaştıkları birçok zorluk bulunuyor. Özellikle öğrencilerde geleceğin talep gören meslek kollarıyla kariyer hedeflerini gerçekleştirme arasındaki bağlantının ve farkındalığın eksik olduğuna yönelik bir durum var. Biz de Coursera olarak bu konuda yaşanan eksiklikleri gidermek için Coursera Kariyer Akademi’yi başlattık. Dünyada ilk defa tüm programlarında Flipped Learning’i uygulayan MEF Üniversitesi’nin kuruluş yapısı Coursera’nın yapısı ile çok uyumlu. Takip ettiğimiz MEF Üniversitesi ile bu Coursera Kariyer Akademi anlaşması Türkiye için üniversite özelinde bir ilki temsil ediyor.” dedi.

Coursera Hakkında:

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Coursera, 2012 yılında Stanford Üniversitesi bilgisayar bilimleri bölümünden 2 profesör olan, Andrew Ng and Daphne Koller tarafından dünyanın en iyi eğitimlerini herkes için her yerde erişilebilir kılma vizyonu ile kurulmuştur. Coursera, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak ve öğrenenlere hizmet etmek için geliştirilen, yüksek öğrenim ve eğitim kurumları için lider çevrimiçi öğrenme platformudur. Dünyanın en iyi üniversiteleri ve şirketlerinden kariyerle ilgili ve sektörle bağlantılı ders içeriklerini derlemek için dünya çapında 200’den fazla üniversite ve 60’ya yakın sektör ortakları (Google, IBM, Amazon, Meta) ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. 7500’den fazla kurum (3400 şirket, 320 devlet kurumu, 4000 yükseköğretim kurumu çalışanlarının, vatandaşlarının ve öğrencilerinin mevcut yetkinliklerini artırmak ve yeni yetkinlikler kazanması için için Coursera’yı kullandırmaktadır. Globalde 102 milyon öğrenen Coursera eğitimlerini almaktadır. Bu rakam Türkiye için ise 1 Milyon’dur.