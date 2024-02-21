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Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde vurdu: 6 PKK'lı terörist daha sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:35 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:45 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!"




#MSB
#Irak
#terörist
#Pençe-Kilit
#operasyon
1 saat önce
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