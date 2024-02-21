Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde vurdu: 6 PKK'lı terörist daha sarı torbada

Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Teröristler hangi deliğe… pic.twitter.com/ptWJM8t60U