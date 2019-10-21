Gündem Meksika imamından 9 ByLock hattı çıktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Meksika imamından 9 ByLock hattı çıktı

MİT operasyonuyla Kamboçya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün Meksika imamı Osman Karaca’nın 9 ayrı ByLock kullandığı belirlendi. Operasyonun ardından “Osman Karaca kaçırıldı” algısı yaratmaya çalışan FETÖ’cüler kara propaganda başlattı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Osman Karaca
Osman Karaca

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ’cülere dünyayı dar ediyor. Kosova, Azerbaycan, Pakistan, Kazakistan ve Endonezya gibi ülkelerde başarılı operasyonlara imza atan MİT, en son geçtiğimiz ağustos ayında Malezya sorumlusu olduğu belirtilen Arif Komiş’i Türkiye’ye

getirmişti. Yine Türkiye’de de emniyetle yürüttüğü ortak çalışma sonucu FETÖ’nün kritik isimlerini yakalayan MİT, son olarak örgütün Meksika imamı olduğu kaydedilen ve aynı zamanda Meksika vatandaşı da olan Osman Karaca için düğmeye bastı.

İFADE İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Türkiye ve Kamboçya arasında yürütülen “iade trafiği” kapsamında 14 Ekim’de başkent Pnom Pen’de bir operasyon düzenlendi. Kamboçya güvenlik birimlerince bir bankada yakalanan Karaca, MİT mensuplarınca Türkiye’ye getirildi. Karaca, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İNCELEMEYE ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 4 günlük gözaltı kararı verilen Karaca’nın, İstanbul TEM Büro’daki ifade alma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, FETÖ imamı Karaca’nın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edildi. Karaca’nın 9 ayrı ByLock hattının bulunduğu öğrenildi. Karaca’nın örgütün kriptolu haberleşme programını kullanmasıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca da ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi. Bu soruşturma dosyasının da İstanbul’a gönderileceği diğer soruşturmayla birleştirileceği ifade edildi. Karaca, ifade işleminin ardından savcılığa sevk edilecek.

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