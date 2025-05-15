Memur-Sen'den aile odaklı talepler

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci öncesinde kadın kamu çalışanlarını ve aileyi merkeze alan taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Memur-Sen’in yaklaşan toplu sözleşme görüşmelerinde sunmayı planladığı talepler, kadın kamu görevlilerinin yükünü hafifletmeyi, çocuk sahibi olmayı teşvik etmeyi ve aile bütünlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor. Yalçın, genç kamu çalışanlarına 50 bin TL evlilik yardımı, çocuk sayısına göre emeklilik yaşının düşürülmesi, kamu kurumlarında kreş zorunluluğu ve 7.500 TL kreş yardımı gibi önerileri toplu sözleşme masasına taşıyacaklarını ifade etti. Ayrıca, evli ve çocuklu memurlar için gelir vergisi indirimi, haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesi, çocuk sayısına göre yıllık izin artışı, uzaktan ve dönüşümlü çalışmanın yaygınlaştırılması da talepler arasında yer alıyor. Özellikle doğum izninin 52 haftaya, süt izninin ise 2 yıla çıkarılması, babaların da izin haklarının düzenlenmesi gibi önerileri öne çıkıyor.