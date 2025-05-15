Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Memur-Sen'den aile odaklı talepler

Memur-Sen'den aile odaklı talepler

Merve Safa Akıntürk
04:0015/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci öncesinde kadın kamu çalışanlarını ve aileyi merkeze alan taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Memur-Sen’in yaklaşan toplu sözleşme görüşmelerinde sunmayı planladığı talepler, kadın kamu görevlilerinin yükünü hafifletmeyi, çocuk sahibi olmayı teşvik etmeyi ve aile bütünlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor. Yalçın, genç kamu çalışanlarına 50 bin TL evlilik yardımı, çocuk sayısına göre emeklilik yaşının düşürülmesi, kamu kurumlarında kreş zorunluluğu ve 7.500 TL kreş yardımı gibi önerileri toplu sözleşme masasına taşıyacaklarını ifade etti. Ayrıca, evli ve çocuklu memurlar için gelir vergisi indirimi, haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesi, çocuk sayısına göre yıllık izin artışı, uzaktan ve dönüşümlü çalışmanın yaygınlaştırılması da talepler arasında yer alıyor. Özellikle doğum izninin 52 haftaya, süt izninin ise 2 yıla çıkarılması, babaların da izin haklarının düzenlenmesi gibi önerileri öne çıkıyor.



#Memur-Sen
#aile
#talep
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025: 4A,4B,4C emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram öncesi emekli ikramiye ödeme tablosu netleşiyor