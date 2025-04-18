Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
'Aile içinde' çözeriz

'Aile içinde' çözeriz

Canberk Doğan
04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türk Devletleri Teşkilatı
Türk Devletleri Teşkilatı

AB’nin ekonomik baskı kullanarak Türk cumhuriyetlerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) topraklarında diplomatik misyon açtırılması yoluyla Türk Devletleri Teşkilatı’nı (TDT) çökertme stratejisi Ankara’nın ‘sorunu aile içinde çözme’ karşı hamlesi ile boşa çıkarıldı. Edinilen bilgilerine göre, Kırgızistan ve Tacikistan, Avrupa Birliği’nin ekonomik baskıları nedeniyle bildirideki ilgili bölümlere destek vermek zorunda kaldı.


AB’Yİ KULLANIYOR

AB’nin, bu ülkelere yardımları ve yatırımları kesme tehdidinde bulunduğu öğrenildi. Benzer şekilde, AB’nin Özbekistan’ı Geliştirilmiş Ortaklık Müzakereleri’ni durdurmak ve yatırımları askıya almakla tehdit ettiği belirtiliyor. Kazakistan ise herhangi bir baskıyla karşılaşmadığını ve kararı bağımsız şekilde aldığını açıklasa da, diplomatik kaynaklar bu ülkeye de perde arkasında baskı uygulandığını öne sürüyor. Öte yandan, Türkmenistan tarafsızlık statüsü gereği bildirideki Kıbrıs ile ilgili ifadelere çekince koyduğunu açıkladı.


ARKA KAPI DİPLOMASİSİ

Ankara, gelişmeler karşısında diplomatik tepkisini kapalı kapılar ardında iletirken, kamuoyu önünde herhangi bir açıklama yapmadı. Türkiye kamuoyu önünde sert bir tepki gösterdiği takdirde, bu durumun Rum kesiminin elini güçlendireceği değerlendiriliyor. Ankara, bu süreci “aile içi bir mesele” olarak değerlendiriyor ve çözüm arayışlarını sessiz diplomasiyle sürdürüyor.


#Türk Devletleri Teşkilatı
#AB
#ekonomi
#GKRY
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabir ziyaretinde okunacak dualar: Mezarlıkta hangi dualar okunur?