'Aile içinde' çözeriz

AB’nin ekonomik baskı kullanarak Türk cumhuriyetlerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) topraklarında diplomatik misyon açtırılması yoluyla Türk Devletleri Teşkilatı’nı (TDT) çökertme stratejisi Ankara’nın ‘sorunu aile içinde çözme’ karşı hamlesi ile boşa çıkarıldı. Edinilen bilgilerine göre, Kırgızistan ve Tacikistan, Avrupa Birliği’nin ekonomik baskıları nedeniyle bildirideki ilgili bölümlere destek vermek zorunda kaldı.

AB’nin, bu ülkelere yardımları ve yatırımları kesme tehdidinde bulunduğu öğrenildi. Benzer şekilde, AB’nin Özbekistan’ı Geliştirilmiş Ortaklık Müzakereleri’ni durdurmak ve yatırımları askıya almakla tehdit ettiği belirtiliyor. Kazakistan ise herhangi bir baskıyla karşılaşmadığını ve kararı bağımsız şekilde aldığını açıklasa da, diplomatik kaynaklar bu ülkeye de perde arkasında baskı uygulandığını öne sürüyor. Öte yandan, Türkmenistan tarafsızlık statüsü gereği bildirideki Kıbrıs ile ilgili ifadelere çekince koyduğunu açıkladı.