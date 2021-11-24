Merkez Bankası’ndan vatandaş ve şirketlere döviz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finans piyasalarında dün yaşanan sert dalgalanma üzerine Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu kabul etti. Türk Lirası’nda sert kayıpların yaşandığı saatlerde gerçekleşen görüşmenin ardından Merkez Bankası açıklama yaptı. Açıklamada, Merkez Bankası’nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığına vurgu yapıldı.

VATANDAŞ VE ŞİRKETLERE UYARI

Döviz kurlarının, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlendiğinin altı çizilen Merkez Bankası açıklamasında, “Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur” denildi.

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EKONOMİ Erdoğan döneminde dolar 19 yılda 6.5 kat önceki 20 yılda 11.882 kat arttı

TL yüzde 12 değer kaybetti

Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklamanın ardından piyasalar dün güne sert hareketlerle başladı. Dolar ve Avro gibi döviz kurları TL karşısında yüzde 10’u aşan oranlarda değerlendi. Güne 11 liranın üzerinde başlayan dolar gün içinde 13,45 liraya, Avro ise 15,16 liraya kadar yükseldi. Erdoğan’ın MB Başkanı Kavcıoğlu’nu kabul etmesinin ardından bir miktar toparlansa da TL’nin günlük kaybı yüzde 12 civarında oldu. TL’deki değer kaybına bağlı olarak gram altının fiyatı 675 liradan 740 liraya kadar çıktı. Altındaki bir günlük değer kazancı da yüzde 10 civarında oluştu.

Kurmaylarla toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından bazı MYK üyeleriyle parti genel merkezinde yaklaşık 2,5 saat süren sürpriz bir toplantı yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Ekonomi İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve bazı Genel Başkan Yardımcılarının yer aldığı toplantıda, döviz kurlarındaki yükselişin değerlendirildiği öğrenildi. Toplantıda, döviz kurundaki ani yükselişin vatandaşa iyi anlatılması gerektiği belirtildi.