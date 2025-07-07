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Mersin haberleri: Ticari taksi refüje çarptı, motoru yerinden fırladı

Mersin haberleri: Ticari taksi refüje çarptı, motoru yerinden fırladı

21:147/07/2025, Pazartesi
G: 8/07/2025, Salı
IHA
Yeni Şafak
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Ticari taksi refüje çarptı, motoru yerinden fırladı
Ticari taksi refüje çarptı, motoru yerinden fırladı

Mersin'de refüje ve ağaca çarpan ticari taksinin motoru yerinden fırladı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. idaresindeki 33 T 1178 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, motoru ve parçaları yola saçıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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