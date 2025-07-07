Mersin haberleri: Ticari taksi refüje çarptı, motoru yerinden fırladı

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. idaresindeki 33 T 1178 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, motoru ve parçaları yola saçıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.