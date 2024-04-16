Mesai yoğun başladı

9 günlük bayram tatilinin ardından çalışanlar mesaiye başlarken öğrenciler de okul yolunu tuttu. Dün sabahın erken saatlerinde ana arterlerde ve köprülerde yoğunluk yaşandı.

20 MİLYON ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, Ramazan Bayramı tatili ile birleşen "ara tatilin" ardından dersbaşı yaptı. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72 OLDU

Öte yandan çalışanlar da bayram tatilinin ardından dün yeniden işbaşı yaptı. İstanbul'da özellikle ana arterler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giriş ve çıkışlarda araçlar güçlükle ilerledi. Anadolu Yakası'nda, D-100 Kadıköy istikametinde Küçükyalı ile Avrasya Tüneli arasında, Uzunçayır ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğun seyretti. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'e kadar ulaştı.

DURAKLARDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın ardından sabah saatlerinde mesaiye başlayan vatandaşlar, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtları gibi toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu noktalarda yoğunluk gözlendi. Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar kalabalıkla karşılaştı.







