Mesleki eğitime ‘ahilik’ patenti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl müfredata eklediği Ahilik ve Fütüvvet dersi ile 11. yüzyıldan bu yana taşınan ahilik kültürü ve girişimcilik konusunda farkındalığı artıracak. Ahilik kültürünü bir kalite güvence sistemine dönüştürmek isteyen MEB, mesleki eğitim bünyesinde Ahilik Meclisleri oluşturacak. Bu kapsamda yürütülen “Genç Girişimci Ahiler” Projesi ile illerde Ahilik Meclisleri oluşturulacak. Her okulun kendisine ait bir Fütüvvetname’si olacak. Bu Fütüvvetnameler okulların mesleki yönetmeliği, deklarasyonu olacak. Ayrıca ahilik etkinlikleri düzenlenecek. Etkinliklerde ahiliğin tarihsel ve kültürel önemi vurgulanırken, bu geleneğin bir kalite güvence sistemi olarak modern iş dünyasında nasıl yer bulacağına yönelik içerikler yer alacak. Mesleki ve teknik eğitim okullarında üretilen mal ve hizmetler “Genç Girişimci Ahiler (GGA)” ismiyle markalaşacak. Meslek liselerinden çıkan tüm ürünlerde bu marka yer alacak. Bakanlık marka için patent başvurusunda bulundu.