Gündem Meteorolojiden 42 ile yağış uyarısı
ANKARA

Meteorolojiden 42 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Aksaray, Kayseri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteoroloji 42 ili uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Kütahya hava durumu
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Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Aksaray, Kayseri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak bekleniyor
GÜNDEM
Meteoroloji uyardı: İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu tahminleri

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  • Adana: Parçalı bulutlu 35
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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