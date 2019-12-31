Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 60 ile yağış uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 31 Aralık Salı (bugün) için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6 İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 8

Çok bulutlu ve yağmurlu 8 İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 13

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 13 Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13 Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17 Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Parçalı ve çok bulutlu 2 Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 11

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